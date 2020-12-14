Німці в першому раунді плей-офф найпрестижнішого єврокубка зіграють проти Манчестер Сіті. Прес-служба клубу кумедно відреагувала на такий жереб, опублікувавши відповідний мем у соцмережах. Річ у тім, що Борусія знову зіграє проти Ман Сіті, з яким грала у групі ЛЧ в сезонах 2015/16 та 20016/17.

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Відзначимо, що схожа проблема у донецького Шахтаря. Донеччани три роки поспіль потрапляли у одну групу ЛЧ з Манчестерським грандом. Лише у цьому сезоні серія перервалася.

Нагадаємо, що Борусія та Шахтар перебували в одному квартеті на груповому етапі цьогорічної ЛЧ. Підопічні Луїша Каштру двічі поступилися "жеребцям" із загальним рахунком 0:10.

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