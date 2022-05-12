Борусія М – Україна: німецький канал відзвітував про мільйони, зібрані під час гри – Динамо та Шахтар можуть позаздрити
Товариська гра між Борусією М та збірною України допомогла зібрати чималу суму для нашої країни.
Благодійний матч між Борусією М та збірною України виконав одну з головних своїх місій – допомога Україні, повідомляє телеканал ProSieben у своєму твіттері.
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Сума, яку вдалось зібрати за один матч, вражає – 610 745 євро, тобто близько 18,7 млн грн. Цікаво, що Динамо зібрало понад 22 млн грн, проте аж за 6 поєдинків.
Нагадаємо, збірна України мінімально обіграла Борусію М (2:1) у благодійному матчі. Голами за "синьо-жовтих" відзначались Мудрик та Піхальонок.
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