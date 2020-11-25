"Ми дуже вчасно виграли свій другий домашній матч в Лізі чемпіонів. Для нас цей турнір – подія непересічна. Але ми заслужили право на участь в Лізі чемпіонів в минулому сезоні і зараз насолоджуємося кожною хвилиною. Однак, просто участю ми задовольнятися не будемо.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Ми дуже багато працювали, щоб потрапити в Лігу чемпіонів. Опинилися в цьому турнірі зовсім не випадково. У нас достатньо амбіцій. Із дев'ятьма очками у нас хороші шанси на вихід в плей-офф, але зупинятися на досягнутому ми не будемо.

Найбільше мені сьогодні сподобалося те, як ми виконали свій план на гру. Зіграли так само чудово, як в першому матчі з Шахтарем. Наполеглива робота принесла плоди", – наводить слова Штіндля офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Борусія М вдруге знищила Шахтар та продовжує лідирувати у групі B з 8 очками. "Гірники" з 4 очками поділяє друге та третє місця з Реалом, однак мадридці ще не зіграли свій матч 4-го туру Ліги чемпіонів.

Борусія М вдруге розгромила Шахтар і погіршила шанси українців на прохід в 1/8 ЛЧ