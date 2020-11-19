"Алассан Плеа не допоможе нам в суботньому матчі з Аугсбургом.

Борусія М – Шахтар: Болбат назвав єдиний варіант гри від "гірників"

Він той гравець, у якого при здачі тестів було зафіксовано позитивний результат на COVID-19. З огляду на його якості нам, звичайно ж, дуже його бракуватиме", – цитує тренера офіційний твіттер "жеребців".

У нинішньому сезоні Алассан Плеа провів 9 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. У першому матчі проти "гірників" він оформив хет-трик. Поєдинок Борусія М – Шахтар відбудеться у середу, 25 листопада.

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