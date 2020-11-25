"У першій грі Борусія була кращою без жодних сумнівів і вона заслужила виграти з різницею в шість м'ячів. Нас тоді взагалі не було на полі. У цьому матчі було по-іншому.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Були помилки в обороні з нашого боку, особливо при стандартах. Нам вдалося володіти м'ячем 53% часу, було більше кутових, на 37 атак більше, ніж у Борусії. Тут була більш збалансована гра. Борусія б'є шість разів по воротах і забиває 4 м'ячі.

Нашим атакам не вистачило завершення. Але чи відображає ця гра різницю в 4 м'ячі? Ні. Чи справедливий результат? Борусія була більш ефективною. Результат завжди показує, якою була гра, скільки м'ячів було забито і пропущено.

Тому не буду говорити, чи заслужена у них перемога чи ні. Футбол – це рахунок, який ми бачимо в кінці на табло. Я повинен визнати слабкі сторони, які у нас були. В першу чергу, стандартні положення. Мабуть, вони були вирішальними для результату гри", – сказав Каштру в ефірі ТК Футбол.

Шахтар після чотирьох турів Ліги чемпіонів набрав лише 4 пункти. Борусія М лідирує у квартеті В з вісьмома очками. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

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