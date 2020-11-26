Найбільш ефективним гравцем "гірників" визнаний півзахисник Алан Патрік, повідомляє Команда№1.

Борусія М – Шахтар – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилець за 80 хвилин виконав 87 ТТД з браком 25%, виграв 11 єдиноборств, здійснив 15 відборів, перехоплень і підбирань, а також завдав одного удару по воротах. Патрік отримав від InStat 302 бали. До трійки найкращих серед гравців Шахтаря також потрапили Матвієнко (294) і Маркос Антоніо (282). У Борусії М найбільше старався Вендт – 358 балів.

Зауважимо, німецька команда лідирує у квартеті В з вісьмома очками. Шахтар після 4-х турів Ліги чемпіонів набрав лише чотири пункти. Вже 1-го грудня "гірники" зіграють з Реалом вдома, а 9-го – з Інтером на виїзді.

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