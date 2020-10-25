Зінедін Зідан визначився зі списком футболістів, які зможуть вийти на поле у виїзному поєдинку другого туру ЛЧ проти Борусії Менхенгладбах.

У поєдинку в Німеччині Зідан розраховуватиме на 21 гравця. Французький керманич зіткнувся з катастрофою на правому фланзі оборони – після Карвахаля і Одріосоли травмувався ще й Начо, який пропустить гру, інформує офіційний Twitter "вершкових".

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Натомість повернувся в заявку Еден Азар, який у поточному сезоні ще не виходив на поле через травму. Також у списку гравців опинився і Андрій Лунін.

Матч Борусія М – Реал Мадрид пройде у вівторок, 28 жовтня. Початок о 22:00 за Києвом. Після першого туру мадридці замикають турнірну таблицю групи B з нулем очок, а Борусія ділить друге-третє місця з Інтером (по одному балу).

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