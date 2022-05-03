Борусія М – РБ Лейпциг – 3:1 – відео голів та огляд матчу за участю візаві збірної України
08:30 - Читать на русском
РБ Лейпциг поступився Борусії Менхенгладбах у 32-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
17’ Брель Емболо
45+2’ Йонас Хофман
64’ Ніко Ельведі
77’ Йонас Хофман
Крістофер Нкунку 36’
17’ Брель Емболо
36’ Крістофер Нкунку
45+2’ Йонас Хофман
64’ Ніко Ельведі
77’ Йонас Хофман
"Жеребці", з якими збірна України проведе спаринг 11 травня, до перерви відзначились двома чудовими голами. Нкунку у відповідь забив раз.
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По перерві Борусія залишились у меншості і оформила третій гол, який став крапкою у матчі. Перемога дозволила Менхенгладбаху піднятись на 10 сходинку, РБ Лейпциг залишився п'ятим.
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