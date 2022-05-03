РБ Лейпциг поступився Борусії Менхенгладбах у 32-му турі Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

"Жеребці", з якими збірна України проведе спаринг 11 травня, до перерви відзначились двома чудовими голами. Нкунку у відповідь забив раз.

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По перерві Борусія залишились у меншості і оформила третій гол, який став крапкою у матчі. Перемога дозволила Менхенгладбаху піднятись на 10 сходинку, РБ Лейпциг залишився п'ятим.