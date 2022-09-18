РБ Лейпциг зазнав розгромної поразки у 7 турі Бундесліги від Борусії Менхенгладбах. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Хофман зумів ще до свистка на перерву оформити дубль, а крапку у поєдинку ефектно поставив Бенсебаїні, знявши усі питання щодо переможця.

Суперник Шахтаря знову провалився – РБ Лейпциг розгромно програв Борусії М, перша невдача нового тренера

Для суперника Шахтаря це друга поспіль поразка – на тижні підопічні Марко Розе поступились Реал Мадриду. У турнірній таблиці Бундесліги РБ Лейпциг розташувався на 12 сходинці з 8 заліковими балами, Борусія Менхенгладбах набрала 12 пунктів та застрибнула на 6 позицію.