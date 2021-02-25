Головний тренер Манчестер Сіті задоволений перемогою над Борусією М в першому поєдинку 1/8 фіналу ЛЧ, але не поспішає записувати свою команду у фаворити турніру.

Нагадаємо, "містяни" зробили вагому заявку на вихід у чвертьфінал ЛЧ, перегравши Борусію Менхенгладбах у Будапешті. Героєм зустрічі став Бернарду Сілва, який забив сам і віддав гольовий пас на Жезуса.

"В цілому, ми добре відіграли: контролювали гру і тільки наприкінці гри дали шанс супернику. На жаль, не найкращою була реалізація моментів, особливо при виходах віч-на-віч із воротарем. Це потрібно покращувати.

Борусія М – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Бернарду Сілва? Атакувальні півзахисники нам і потрібні для того, щоб атакувати ворота. Він все зробив. Іноді йому доводилося ризикувати на деяких позиціях, але Бернарду дуже розумний. Перебуваючи зараз у хорошій фізичній формі, він дає вагомий внесок у гру.

Коли бачу таку Баварію, як у матчі з Лаціо, то не думаю, що саме Манчестер Сіті є фаворитом турніру. Велика проблема – процес відновлення гравців і їхнє виведення на пік форми. Якщо ж комусь хочеться називати нас фаворитами, то нічого страшного – приймемо", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Матч-відповідь між Манчестер Сіті та Борусією М відбудеться 16 березня.

Манчестер Сіті впевнено здолав Борусію М і впритул наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів