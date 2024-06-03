Дортмундський клуб, відчувши смак великих перемог, хоче інвестувати в склад, щоб закріпитися в європейській еліті.

Борусія окреслила плани на літо після поразки у фіналі Ліги чемпіонів. Дортмунд прагне підписати форварда, двох центрбеків і опорника, повідомляє Bild.

Пріоритет – нападник, який гарантує 25 голів за чемпіонат. Борусія в першу чергу спробує купити Сергу Гірассі. Гвінеєць провів фантастичний сезон за Штутгарт – 28 голів і віцечемпіонство.

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У центр захисту "джмелі" хочуть придбати Вальдемара Антона зі Штутгарта та 19-річного Діна Хьойсена з Роми. Новий опорник повинен скласти конкуренцію Емре Джану і прийде без гарантій стартового складу.

Дортмундські боси мають солідний бюджет на літні трансфери – 75 мільйонів євро. Сума зросте до 100 мільйонів, коли вдасться продати когось з резервістів: Озджана, Малена, Аллє чи Мукоко.

Борусія водночас хоче зберегти Джейдона Санчо та Іана Маатсена. Обидва гравці чудово проявили себе в другій половині сезону, граючи на правах оренди з МЮ та Челсі відповідно.

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