Борусія Дортмунд зацікавлена в трансфері Сапати

Дортмундська Борусія навіть не думає зупиняти свою роботу на трансферному ринку.

На радари німців потрапив форвард Аталанти Дуван Сапата, інформує Goal.

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Дортмундців вразила висока результативність колумбійця у поточному сезоні Серії А. Вони вважають Сапату ідеальним кандидатом для підсилення атакувальної ланки. Представники "джмелів" навіть прилітали до Італії, щоб подивитися на гру 28-річного гравця проти Ювентуса.

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На рахунку Сапати 22 голи і 7 асистів в 36-ти матчах італійського чемпіонату.