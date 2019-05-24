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Борусія Дортмунд зацікавлена в трансфері Сапати

11:06 324 Читать на русском
Борусія Дортмунд зацікавлена в трансфері Сапати
Дуван Сапата / Reuters

Дортмундська Борусія навіть не думає зупиняти свою роботу на трансферному ринку.

На радари німців потрапив форвард Аталанти Дуван Сапата, інформує Goal.

Наполі цікавиться трьома гравцями Аталанти

Дортмундців вразила висока результативність колумбійця у поточному сезоні Серії А. Вони вважають Сапату ідеальним кандидатом для підсилення атакувальної ланки. Представники "джмелів" навіть прилітали до Італії, щоб подивитися на гру 28-річного гравця проти Ювентуса.

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На рахунку Сапати 22 голи і 7 асистів в 36-ти матчах італійського чемпіонату.

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Теги
Трансфери Німеччина Дуван Сапата Дуван Сапата Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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