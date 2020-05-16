Борусія Дортмунд – Шальке: стартові склади та онлайн-трансляція Рурського дербі – Санчо в запасі

Чемпіонат Німеччини після карантину відкривається Рурським дербі між дортмундською Борусією та Шальке. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 26-го туру Бундесліги Борусія Дортмунд – Шальке розпочнеться о 16:30 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
Перед матчем травму отримав нападник "джмелів" Джованні Рейна, якого змінив Торган Азар.
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Стартові склади:
Борусія Д: Бюркі – Піщек, Хуммельс, Аканджі – Хакімі, Дауд, Ділейні, Геррейро – Брандт, Азар – Холанд.
Запасні: Хітц, Санчо, Азар, Шмельцер, Морей, Балерді, Фуріх, Гьотце, Рашль
Шальке: Шуберт – Сане, Тодібо, Настасіч, Очіпка – Кенні, Маккенні, Сердар, Очіпка – Каліджурі, Харіт – Раман.
Запасні: Нюбель, Міранда, Грегоріч, Матондо, Кутучу, Шопф, Бекер, Меркан
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