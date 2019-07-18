Борусія Дортмунд потішила зливою шедевральних голів у товариському матчі проти Сіетла

Дортмундці поєднали ефективну підготовку зі справжнім видовищем.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Сіетл – Борусія Д – 1:3

Голи: Кемпбелл, 54 – Вольф, 36, Алькасер, 50, Санчо, 77

Віце-чемпіони Німеччини впевнено розібралися з представником МЛС.

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Кожен з голів Борусії повинен принести задоволення футбольним естетам. Потужний удар Вольфа, парашут Пако і більярд від Санчо – "джмелі" вирішили прказати американським фанатам, що таке справжня майстерність. Пропущений гол від Кемпбелла не зіпсував картини – 3:1.