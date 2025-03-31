"Правий захисник збірної України U16 Назарій Рудзей підписав контракт із Борусією Дортмунд! Бажаємо йому всього найкращого на цьому неймовірному шляху. Віримо у твою мотивацію та великі досягнення попереду", – повідомила Prostar Agency у себе в Telegram-каналі.

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Рудзей з 1 січня 2025 року перебував у якості вільного агента після того, як у нього закнчився контракт з донецьким Шахтарем.

Додамо, що 15-річний гравець брав участь в нещодавніх матчах збірної України U-16 у Турнірі чотирьох націй та відзначався голом за юнацьку команду.

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