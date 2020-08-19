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Борусія Дортмунд орендувала Рейньєра у Реала

15:18 - Читать на русском
Борусія Дортмунд орендувала Рейньєра у Реала
Рейньер Жезус / Сайт Борусії Д

Дортмундська Борусія та Реал узгодили оренду атакувального півзахисника Рейньєра Жезуса.

Віце-чемпіони Німеччини орендували 18-річного бразильця на два найближчі сезони, інформує офіційний сайт "джмелів".

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Рейньєр перейшов до табору "вершкових" у січні 2020 року з Фламенго за 30 млн євро, однак не провів за першу команду жодного матчу. Півзахисник зіграв три матчі за дубль Реала і відзначився двома голами. Контракт таланта з мадридським грандом розрахований до літа 2026 року.

Нагадаємо, у Борусії Д вже є досвід успішної оренди гравця Реала. Захисник Ашраф Хакімі провів два вдалі сезони на Сігнал Ідуна Парк, але викупив його міланський Інтер.

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