Борусія Дортмунд обійдеться без важливого центрбека до кінця сезону – це далеко не єдина втрата

Головний тренер Борусії Дортмунд Люсьєн Фавр відзвітував про кадрові проблеми команди.

"Я вважаю, що багато команд будуть в складній ситуації, тому що протягом п'яти тижнів ми тренувалися в групах по двоє, а потім четверо, шестеро. Це зовсім інше. Ми почали дуже пізно з тренуваннями у форматі 10 на 10 з елементами володіння м'ячем і боротьби.

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Я сподіваюся, що у Рейни немає нічого серйозного. Що стосується інших – Джану і Вітселю ще потрібен деякий час, але не так довго. Загаду вилетів на решту сезону, Ройс може повернутися, але ми точно не знаємо коли, тому що він ще не тренується з командою. Шульц знову отримав травму і не займатиметься протягом двох-трьох тижнів. Азар, Дауд і Ділейні мали певні проблеми протягом матчу, але обійшлося без травм", – цитує Фавра The Yellow Wall.

Додамо, що Загаду провів 20 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20 та зміг відзначитись одним асистом і одним голом.

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