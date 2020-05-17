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Борусія Дортмунд обійдеться без важливого центрбека до кінця сезону – це далеко не єдина втрата

00:45 27 Читать на русском
Борусія Дортмунд обійдеться без важливого центрбека до кінця сезону – це далеко не єдина втрата
Дан-Аксель Загаду / Getty Images

Головний тренер Борусії Дортмунд Люсьєн Фавр відзвітував про кадрові проблеми команди.

29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро
 
29’ Ерлінг Холанд
45’ Рафаел Геррейро
48’ Торган Азар
63’ Рафаел Геррейро

"Я вважаю, що багато команд будуть в складній ситуації, тому що протягом п'яти тижнів ми тренувалися в групах по двоє, а потім четверо, шестеро. Це зовсім інше. Ми почали дуже пізно з тренуваннями у форматі 10 на 10 з елементами володіння м'ячем і боротьби.

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Я сподіваюся, що у Рейни немає нічого серйозного. Що стосується інших – Джану і Вітселю ще потрібен деякий час, але не так довго. Загаду вилетів на решту сезону, Ройс може повернутися, але ми точно не знаємо коли, тому що він ще не тренується з командою. Шульц знову отримав травму і не займатиметься протягом двох-трьох тижнів. Азар, Дауд і Ділейні мали певні проблеми протягом матчу, але обійшлося без травм", – цитує Фавра The Yellow Wall.

Додамо, що Загаду провів 20 матчів у всіх турнірах сезону 2019/20 та зміг відзначитись одним асистом і одним голом.

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