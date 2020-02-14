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Борусія Дортмунд може замінити Фавра кривдником Шахтаря

14 лютого 15:13 784 Читать на русском
Борусія Дортмунд може замінити Фавра кривдником Шахтаря
Адольф Хюттер / Bild

Дортмундська Борусія переглядає тренерів, які можуть очолити команду у разі звільнення Люсьєна Фавра.

Одним з кандидатів став наставник Айнтрахта Ф Адольф Хюттер, інформує WAZ.

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Поразки у матчах проти Байєра і Вердера змусили керівництво "джмелів" знову задуматися над зміною тренера. Фавр так і не зміг вирішити проблеми в обороні, які коштували Борусії багатьох очок у поточному сезоні. Якщо дортмундці не покажуть прогрес у другій частині кампанії, то запрошення Хюттера виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, Айнтрахт став однією з головних сенсацій сезону 2018/19. "Орли" пробилися до півфіналу Ліги Європи, вибивши на стадії 1/16 донецький Шахтар.

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