Борусія Дортмунд може замінити Фавра кривдником Шахтаря

Дортмундська Борусія переглядає тренерів, які можуть очолити команду у разі звільнення Люсьєна Фавра.

Одним з кандидатів став наставник Айнтрахта Ф Адольф Хюттер, інформує WAZ.

Санчо може покинути Борусію Д влітку – Манчестер Юнайтед готує шалену пропозицію

Поразки у матчах проти Байєра і Вердера змусили керівництво "джмелів" знову задуматися над зміною тренера. Фавр так і не зміг вирішити проблеми в обороні, які коштували Борусії багатьох очок у поточному сезоні. Якщо дортмундці не покажуть прогрес у другій частині кампанії, то запрошення Хюттера виглядає цілком імовірним.

Нагадаємо, Айнтрахт став однією з головних сенсацій сезону 2018/19. "Орли" пробилися до півфіналу Ліги Європи, вибивши на стадії 1/16 донецький Шахтар.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду