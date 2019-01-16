Борусія Дортмунд більше не продаватиме гравців у Баварію

"Джмелі" більше не будуть підсилювати прямого конкурента.

Дортмундська Боруссія планує скласти конкуренцію Баварії в Бундеслізі, тому більше не буде продавати футболістів в мюнхенський клуб, повідомляє Bild.

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Зокрема, дортмундці віддали перевагу продати вінгера Крістіана Пулішіча в Челсі, хоча на нього претендували і баварці.

Таким чином Боруссія розраховує послабити Баварію і в найближчі роки нав'язати їм постійну боротьбу за титул.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі перейшлов у Баварію на правах вільного агента, а Матса Хуммельса та Маріо Гьотце "джмелі" продали. Щоправда, Маріо Гьотце згодом повернувся у Борусію.

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