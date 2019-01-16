toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Борусія Дортмунд більше не продаватиме гравців у Баварію

18:08 536 Читать на русском
Борусія Дортмунд більше не продаватиме гравців у Баварію
Борусія Дортмунд більше не продаватиме гравців у Баварію

"Джмелі" більше не будуть підсилювати прямого конкурента.

Дортмундська Боруссія планує скласти конкуренцію Баварії в Бундеслізі, тому більше не буде продавати футболістів в мюнхенський клуб, повідомляє Bild.

Визнання від ООН та побудова стадіону з дерева: найзеленіший клуб світу Форест Грін Роверс – м'ясоїдам тут не місце

Зокрема, дортмундці віддали перевагу продати вінгера Крістіана Пулішіча в Челсі, хоча на нього претендували і баварці.

Таким чином Боруссія розраховує послабити Баварію і в найближчі роки нав'язати їм постійну боротьбу за титул.

Нагадаємо, Роберт Лєвандовскі перейшлов у Баварію на правах вільного агента, а Матса Хуммельса та Маріо Гьотце "джмелі" продали. Щоправда, Маріо Гьотце згодом повернувся у Борусію.

Католик із Ольстера, Ікона Ноттінгема та Лестера: Криміналіст, який повернув Селтік на вершину, нарешті опинився вдома

Теги
Трансфери Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Баварія Баварія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ
    Україна — 16:301607 Соль успішно пройшов медогляд у Динамо, – ЗМІ
20
хв
Ювентус
19:30
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук