Борусія Д – Барселона: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Дортмундська Борусія приймає Барселону в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Який прогноз на гру Борусія Д – Барселона, підкаже "Футбол 24".

Матч Борусія Д – Барселона відбудеться 17 вересня у Дортмунді на Вестфаленштадіоні. Початок гри о 22:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Борусія Д – Барселона, прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів:

Авторитетна контора William Hill вважає Барселону фаворитом зустрічі. На перемогу іспанців можна поставити з коефіцієнтом 2.15. Виграш Борусії перед рідними трибунами оцінюється у 3.1, а нічия – в 3.7.

Фахівці Bwin виставили аналогічні котування на основні підсумки. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше 2,5 пропонують низький коефіцієнт 1.5, а на відповідний тотал менше – солідні 2.45.

Відзначимо, що суперники ненайкращим чином розпочали сезон. Борусія в умовах легкого календаря примудрилася програти Уніону та не захопити лідерство у Бундеслізі, а Барселона за 4 стартові тури Прімери вже втратила 5 очок і розмістилася лише на 5 місці. У Лізі чемпіонів у групу F разом з Барселоною та Борусією також потрапили італійський Інтер і чеська Славія.

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