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Борусія Д зворушливим відео попрощалась з Гьотце

20:41 - Читать на русском
Борусія Д зворушливим відео попрощалась з Гьотце
Маріо Гьотце / Фото beIN SPORTS

Півзахисник дортмундської Борусії Маріо Гьотце покидає команду.

Пре-служба "джмелів" опублікувала у Twitter відеонарізку присвячену відходу Маріо Гьотце з табору дортмундців.

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"Спасибі, Маріо Гьотце! Бажаємо тобі всього найкращого в майбутньому і хочемо озирнутися назад на прекрасні чорно-жовті роки разом з тобою!" – вказано у підписі до відео.

Нагадаємо, співпраця Маріо з "джмелями" добігла кінця, тому новому клубу німець дістанеться на правах вільного агента. У нинішньому сезоні Бундесліги Гьотце провів 15 матчів, в яких відзначився трьома голами.

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Теги
Відеоновини Німеччина Маріо Маріо Гьотце Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд
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