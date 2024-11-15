Дортмундська Борусія звільнила головного скаута 35-річного Едуарда Графа, який очолив відділ скаутингу у вересні 2022 року після звільнення Маркуса Пілави. "У нас різні уявлення про майбутній напрямок нашого скаутського відділу. З цієї причини я ухвалив рішення не продовжувати роботу з Едуардом Графом. Ми вирішили негайно звільнити його від своїх обов'язків, враховуючи чутливість сфери відповідальності", – цитує спортивного директора клубу Ларса Рікена Sky і Sport Bild.

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Граф працював у Борусії на різних посадах із літа 2013 року, зокрема як скаут і помічник тренера в молодіжній команді. Однак останнім часом між Графом і керівництвом "джмелів" посилилися розбіжності.

Граф не одноосібно відповідав за скаутинг у Борусії. До команди скаутів також входять Лоран Бюссер і Себастьян Круг. Судячи з усього, найближчим часом боси клубу знайдуть Едуарду повноцінну заміну.

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