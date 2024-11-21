Борусія Д проявляє інтерес до півзахисника Сандерленда Джоба Беллінгема. Сандерленд оцінює 19-річного гравця в 25 мільйонів євро, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Контракт Беллінгема-молодшого з "чорними котами" розрахований до літа 2028 року.

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Нинішнього сезону Джоб провів 13 матчів у Чемпіоншипі, у яких забив 2 м'ячі й оформив 1 гольову передачу. У листопадову міжнародну паузу Джоб Беллінгем дебютував за збірну Англії U-21, зігравши в товариському матчі проти однолітків із Нідерландів (1:1).

"Джмелі" досі отримують прибуток за продаж Беллінгема-старшого в Реал – додаткові бонуси залежать від успішності виступів англійця в Мадриді. Дортмундський клуб продовжує підтримувати контакт із сім'єю Беллінгемів через агента обох братів Себастьяна Крюга.

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