toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА АРСЕНАЛ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД МІЛАН - НАПОЛІ

Борусія Д знищила Ганновер, Хоффенхайм у напруженому матчі обіграв Фрайбург: 19 тур Бундесліги, матчі суботи

18:34 122 Читать на русском
Борусія Д знищила Ганновер, Хоффенхайм у напруженому матчі обіграв Фрайбург: 19 тур Бундесліги, матчі суботи
Радість гравців Борусії / Твіттер Борусії Д

В рамках 19 туру Бундесліги Борусія М здолала Аугсбург, Вольфсбург розгромно поступився Байєру, а Майнц мінімально обіграв Нюрнберг

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 19 тур

Борусія Д – Ганновер – 5:1

Голи: Хакімі, 24, Ройс, 60, Гьотце, 62, Геррейро, 67, Вітсель, 90 – Бакальорц, 86

Борусія М – Аугсбург – 2:0

Голи: Вендт, 78, Херман, 90+3

Нереалізований пенальті: Хофман, 43

Вольфсбург – Байєр – 0:3

Голи: Хавєрц, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88

Майнц – Нюрнберг – 2:1

Голи: Бросінскі, 12, (пен), Квайсон, 73 – Марграйтер, 43

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:4

Голи: Хьолер, 42, Нідерлехнер, 77 – Жоелінтон, 19, Крамаріч, 59, (пен), 72, Демірбай, 85

Дортмундська Борусія каменя на камені не залишила від Ганновера. Хоча по першому тайму передбачити такий хід матчу, адже Борусія вигравала лише в один м'яч завдяки голу Хакімі. А от по перерві ситуація кардинально змінилась, з 60 по 67 хвилини Дортмунд відзначився тричі. Бакальорц наприкінці матчу скоротив відставання, але останнє слово було за Вітселем, який поставив крапку в матчі.

Інша Борусія не без труднощів обіграла Аугсбург. Все могло б бути простіше, реалізуй Хофман пенальті наприкінці першого тайму, але все склалось вдало для менхенгладбахців. Вендт на 78 хвилині зумів відкрити рахунок. Аугсбург намагався відігратись, проте пропустив контратаку і Херман поставив крапку в матчі.

Байєр на виїзді розтрощив Вольфсбург. Хавєрц реалізував пенальті під завісу першого тайму, а от по перерві Фолланд та Брандт зробили рахунок розгромним.

Майнц мінімально переміг Нюрнберг. Відкрив рахунок Бросінскі ударом з пенальті, однак Нюрнберг перед перервою вирівняв становище. Однак Квайсон у другому таймі вирвав перемогу для Майнца.

Фрайбург у напруженому протистоянні поступився Хоффенхайму. В першому таймі на гол Жоелінтона господарі відповіли голом Хьолера. У другому Крамаріч оформив дубль, на який голом відповів Нідерлехнер, але крапку в матчі поставив Демірбай.

Завдяки своїй перемозі Боруссія Д набрала 48 очок, впевнено займаючи перше місце, Ганновер з 11 пунктами залишився в зоні вильоту. Боруссія М йде другий, відстаючи на 9 очок від першого місця, Аугсбург з 15 пунктами також залишився поруч із зоною вильоту. Байєр завдяки своїй перемозі набрав 27 очок і наздогнав Вольфсбург, який з 28 пунктами перебуває на сходинку вище. Майнц також набрав 27 очок, а Нюрнберг замикає турнірну таблицю. Хоффенхайм з 28 пунктами залишився на 6 місці завдяки своїй перемозі, а Фрайбург упустив можливість піднятися в середину турнірної таблиці.

Німеччина19 турФольксваґен-арена (Вольфсбурґ)

Вольфсбург - Байєр: Субота 26 січня 2019

Вольфсбург
Матч завершено
0 : 3
Байєр
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Вольфсбург - Байєр Майнц - Нюрнберг Фрайбург - Хоффенхайм Ганновер Ганновер Хоффенхайм Хоффенхайм Аугсбург Аугсбург Німеччина Борусія Дортмунд - Ганновер Борусія Менхенгладбах - Аугсбург Байєр Байєр Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Фрайбург Фрайбург Вольфсбург Вольфсбург Нюрнберг Нюрнберг Майнц Майнц
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Мілан
21:30
Наполі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук