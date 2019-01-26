Борусія Д знищила Ганновер, Хоффенхайм у напруженому матчі обіграв Фрайбург: 19 тур Бундесліги, матчі суботи

В рамках 19 туру Бундесліги Борусія М здолала Аугсбург, Вольфсбург розгромно поступився Байєру, а Майнц мінімально обіграв Нюрнберг

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 19 тур

Борусія Д – Ганновер – 5:1

Голи: Хакімі, 24, Ройс, 60, Гьотце, 62, Геррейро, 67, Вітсель, 90 – Бакальорц, 86

Борусія М – Аугсбург – 2:0

Голи: Вендт, 78, Херман, 90+3

Нереалізований пенальті: Хофман, 43

Вольфсбург – Байєр – 0:3

Голи: Хавєрц, 45, Фолланд, 62, Брандт, 88

Майнц – Нюрнберг – 2:1

Голи: Бросінскі, 12, (пен), Квайсон, 73 – Марграйтер, 43

Фрайбург – Хоффенхайм – 2:4

Голи: Хьолер, 42, Нідерлехнер, 77 – Жоелінтон, 19, Крамаріч, 59, (пен), 72, Демірбай, 85

Дортмундська Борусія каменя на камені не залишила від Ганновера. Хоча по першому тайму передбачити такий хід матчу, адже Борусія вигравала лише в один м'яч завдяки голу Хакімі. А от по перерві ситуація кардинально змінилась, з 60 по 67 хвилини Дортмунд відзначився тричі. Бакальорц наприкінці матчу скоротив відставання, але останнє слово було за Вітселем, який поставив крапку в матчі.

Інша Борусія не без труднощів обіграла Аугсбург. Все могло б бути простіше, реалізуй Хофман пенальті наприкінці першого тайму, але все склалось вдало для менхенгладбахців. Вендт на 78 хвилині зумів відкрити рахунок. Аугсбург намагався відігратись, проте пропустив контратаку і Херман поставив крапку в матчі.

Байєр на виїзді розтрощив Вольфсбург. Хавєрц реалізував пенальті під завісу першого тайму, а от по перерві Фолланд та Брандт зробили рахунок розгромним.

Майнц мінімально переміг Нюрнберг. Відкрив рахунок Бросінскі ударом з пенальті, однак Нюрнберг перед перервою вирівняв становище. Однак Квайсон у другому таймі вирвав перемогу для Майнца.

Фрайбург у напруженому протистоянні поступився Хоффенхайму. В першому таймі на гол Жоелінтона господарі відповіли голом Хьолера. У другому Крамаріч оформив дубль, на який голом відповів Нідерлехнер, але крапку в матчі поставив Демірбай.

Завдяки своїй перемозі Боруссія Д набрала 48 очок, впевнено займаючи перше місце, Ганновер з 11 пунктами залишився в зоні вильоту. Боруссія М йде другий, відстаючи на 9 очок від першого місця, Аугсбург з 15 пунктами також залишився поруч із зоною вильоту. Байєр завдяки своїй перемозі набрав 27 очок і наздогнав Вольфсбург, який з 28 пунктами перебуває на сходинку вище. Майнц також набрав 27 очок, а Нюрнберг замикає турнірну таблицю. Хоффенхайм з 28 пунктами залишився на 6 місці завдяки своїй перемозі, а Фрайбург упустив можливість піднятися в середину турнірної таблиці.