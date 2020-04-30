Борусія Д знайшла заміну Санчо в Барселоні

Дортмундська Борусія зацікавлена у переході нападника Барселони Ансу Фаті.

"Джмелі", які вже мають досвід розвитку талантів, бачать в 17-річному гравцеві заміну Джейдону Санчо, якщо той все-таки покине клуб влітку, повідомляє Sport.es.

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За інформацією видання, "синьо-гранатові" не готові остаточно втрачати свого вихованця, тому можуть погодитися лише на оренду або продаж з опцією зворотного викупу. Поточний контракт Фаті з чемпіонами Іспанії розрахований до літа 2022 року.

У нинішньому сезоні Фаті провів 24 поєдинки за Барселону в усіх турнірах, відзначившись п'ятьма голами і одним асистом.

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