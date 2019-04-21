Борусія Д знайшла заміну Санчо, на якого полює Манчестер Юнайтед

Німецький гранд заздалегідь готується до ймовірного продажу своєї молодої зірки Джейдона Санчо.

Борусія звернула свою увагу на вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха. Про можливість такого переходу повідомив у своєму твіттері колумніст The Times Сем Пілгер.

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"Прогноз: Манчестер Юнайтед підпише Джейдона Санчо цього літа, а на його місце Борусія Дортмунд візьме Вілфріда Заха", – написав журналіст.

Чутки вже давно приписують манкуніанцям інтерес до Санчо, який став одним з лідерів "джмелів" у цьому сезоні. У 29-ти матчах Бундесліги англієць забив 10 голів та віддав 13 гольових передач.

Prediction: #MUFC to sign Jadon Sancho this summer, and Borussia Dortmund to sign Wilfried Zaha as his replacement — Sam Pilger (@sampilger) 20 квітня 2019 р.

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