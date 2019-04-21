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Борусія Д знайшла заміну Санчо, на якого полює Манчестер Юнайтед

14:00 227 Читать на русском
Борусія Д знайшла заміну Санчо, на якого полює Манчестер Юнайтед
Вілфрід Заха / Reuters

Німецький гранд заздалегідь готується до ймовірного продажу своєї молодої зірки Джейдона Санчо.

Борусія звернула свою увагу на вінгера Крістал Пелас Вілфріда Заха. Про можливість такого переходу повідомив у своєму твіттері колумніст The Times Сем Пілгер.

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"Прогноз: Манчестер Юнайтед підпише Джейдона Санчо цього літа, а на його місце Борусія Дортмунд візьме Вілфріда Заха", – написав журналіст.

Чутки вже давно приписують манкуніанцям інтерес до Санчо, який став одним з лідерів "джмелів" у цьому сезоні. У 29-ти матчах Бундесліги англієць забив 10 голів та віддав 13 гольових передач.

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