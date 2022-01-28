Дортмундська Борусія поступово готується до від'їзду Ерлінга Холанда з клубу.

Керівництво "жовто-чорних" зв'язалось з Сассуоло щодо можливого переходу Джанлуки Скамакки, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Італійця розглядають у статусі потенційної заміни Ерлінгу Холанду, який збирається змінити клубну прописку наступного літа. Інтерес до норвежця проявляють Челсі, Реал та Барселона.

Додамо, що Скамакка провів 23 поєдинки у складі Сассуоло у цьому сезоні, у яких забив 9 голів.

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