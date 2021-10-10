Керівництво дортмундців усвідомлює, що поточний сезон може стати останнім для Ерлінга Холанда в Борусії. "Джмелі" розпочали пошук заміни норвежцю і знайшли її в РБ Зальцбург – клубі, який на початку 2020-го продав Холанда в Дортмунд.

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Піти шляхом Ерлінга може 19-річний нападник Карім Адеємі, який став однією із сенсацій сезону 2021/22. Молодий німець нігерійського походження вважається одним із головних талантів європейського футболу та забив 11 голів у 16-ти матчах (з них 2 – у груповому турнірі ЛЧ). У його послугах також зацікавлені Баварія і Ліверпуль.

Контракт Адеємі з австрійським клубом розрахований до літа 2024-го. Потенційний перехід оцінюється у 20 млн євро, повідомляє AS з посиланням на Bild.

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