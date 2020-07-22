Борусія Д знайшла заміну для Санчо, якого сватають в Манчестер Юнайтед

Віце-чемпіони Німеччини звернули увагу на лідера Вердера Мілота Рашіцу, інформує Telegraph.

Борусія оголосила трансфер "нового Санчо" – 17-річний гравець збірної Англії перебрався у Дортмунд за шалену суму

Манчестер Юнайтед активізувався у напрямку Джейдона Санчо, тому "джмелі" розпочали пошук можливої заміни для англійця. Наразі Борусія вимагає на 20 млн фунтів більше, ніж дають "червоні дияволи" (100 проти 80), однак компроміс між сторонами доволі імовірний. Якщо Санчо все ж продадуть, то на його місце запросять Рашіцу.

Косовар у поточному сезоні провів за Вердер 34 матчі, відзначився 11 голами та 8 асистами. Його контракт з "музиками" чинний ще два роки, ціна за Transfermarkt – 22 млн євро.

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