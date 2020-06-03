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Борусія Д знайшла нового тренера – він створив головне відкриття сезону в Лізі чемпіонів

11:39 365 Читать на русском
Борусія Д знайшла нового тренера – він створив головне відкриття сезону в Лізі чемпіонів
Джессі Марш / фото: Зальцбург

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр може втратити свою посаду після завершення нинішнього сезону.

Керівництво "джмелів" незадоволене результатами команди і замислюється про зміну наставника. Люсьєн Фавр не зміг пробитись з Борусією до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті команда знову пропустила вперед Баварію.

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Борусія вже навіть придивилася заміну 62-річному швейцарцеві. За інформацією Sport Bild, дортмундці планують запросити на посаду головного тренера наставника австрійського Зальцбурга Джессі Марша.

Американець має досвід роботи в німецькій Бундеслізі – в минулому сезоні він працював асистентом головного тренера РБ Лейпциг. Влітку 2019 року Марш очолив Зальцбург, з яким яскраво виступив у Лізі Чемпіонів, де потрапив у групу до Ліверпуля і Наполі. Під керівництвом Марша яскраво проявив себе нападник Ерлінг Холанд, якого взимку придбала Борусія.

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