Борусія Д знайшла нового тренера – він створив головне відкриття сезону в Лізі чемпіонів

Головний тренер дортмундської Борусії Люсьєн Фавр може втратити свою посаду після завершення нинішнього сезону.

Керівництво "джмелів" незадоволене результатами команди і замислюється про зміну наставника. Люсьєн Фавр не зміг пробитись з Борусією до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а в чемпіонаті команда знову пропустила вперед Баварію.

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Борусія вже навіть придивилася заміну 62-річному швейцарцеві. За інформацією Sport Bild, дортмундці планують запросити на посаду головного тренера наставника австрійського Зальцбурга Джессі Марша.

Американець має досвід роботи в німецькій Бундеслізі – в минулому сезоні він працював асистентом головного тренера РБ Лейпциг. Влітку 2019 року Марш очолив Зальцбург, з яким яскраво виступив у Лізі Чемпіонів, де потрапив у групу до Ліверпуля і Наполі. Під керівництвом Марша яскраво проявив себе нападник Ерлінг Холанд, якого взимку придбала Борусія.

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