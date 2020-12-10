Дортмундська Борусія вирішила перестрахуватись та розробити план Б у разі відходу Джейдона Санчо в інший клуб.

Останнім часом набирають обертів чутки про перехід Санчо в Манчестер Юнайтед. Сам клуб нібито готовий придбати Джейдона до початку Євро-2020 за близько 100 млн євро.

Манчестер Юнайтед визначив дедлайн для трансферу Санчо

За інформацією Sport Bild, дортмундці вже розпочали пошук гравців на заміну Санчо та поки що зупинились на форварді ПСВ Доніеллу Малену. Він наразі є найкращим снайпером команди – в активі 21-річного гравця 12 голів та 3 асисти у 18 матчах. Для порівняння – у Джейдона Санчо три м'ячі та шість гольових передач у 14 зустрічах.

Зауважимо, що Transfermarkt оцінює Малена у 25 мільйонів євро. Його контракт з нідерландським грандом розрахований до 2024 року.

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