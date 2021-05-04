"Жовто-чорні" готові розпрощатись із Санчо за суму від 85 до 90 млн євро, – все залежить від потраплянн клубу до Ліги чемпіонів або Ліги Європи, повідомляє Sport1.

Манчестер Юнайтед знайшов альтернативу Санчо у Баварії

Цікаво, що минулого літа Борусія відмовлялась відпустити Джейдона до Манчестер Юнайтед менше, ніж за 120 млн євро.

До слова, Санчо провів 34 матчі у складі "джмелів" у поточному сезоні, відзначившись 12 голами та 18 асистами.

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