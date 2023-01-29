Борусія підходила до матчу в кращому турнірному становищі, але динаміка останніх матчів була на користь Байєра. Хабі Алонсо видав 5-матчеву переможну серію та підтягнув команду в середину таблиці. Дортмунд навпаки розчаровує останнім часом: дві поразки перед ЧС-2022 і дві вистраждані перемоги над Майнцом і Аугсбургом після Мундіалю.

Борусія Д перестріляла Аугсбург у божевільному матчі з 7-ма голами, Байєр втримав перемогу над Борусією М

Старт зустрічі на Бай-Арені підтвердив очікування. У Борусії був розбитий пресинг і проблеми в обороні, а Байєр осмислено атакував. У мобільної групи атаки (Діабі, Вірц, Адлі, Амірі) дуже добре ходив м'яч. Флоріан своїми переміщеннями створював вільні зони та ставив важкі завдання перед захистом гостей. Вірц шикарним пасом у розріз вивів Діабі сам на сам з голкіпером, однак француз не переграв Кобеля.

У середині першого тайму Дортмунд несподівано перехопив ініціативу. Завдяки агресії, завдяки чіткості в єдиноборствах. Гості додали в інтенсивності, а Байєр цей момент не відчув. Борусія відкрила рахунок, коли Вольф вигриз м'яч на чужій половині, Брандт отримав тонкий пас від Беллінгема та прострілив у штрафний. Аллє грамотно пропустив м'яч, а Адеємі забив.

По перерві історія повторилася. Байєр відразу створив хороші моменти, але Кобель врятував свої ворота після удару Адлі. А Дортмунд забив з першої осмисленої атаки. Ключову передачу знову віддав Беллінгем. Джуд змінив вектор атаки, перевівши на Вольфа, а простріл останнього завершився автоголом – Тапсоба зрізав м'яч. Борусія подвоїла перевагу та повернулася в оборону.

Байєр спробував добити себе, організувавши ще один автогол після комбінації Вольфа та Брандта, однак вдалося зупинити м'яч на лінії. Ще був момент у Беллінгема, який головою замикав подачу Вольфа з флангу. Маріус – найкращий гравець матч. Посперечатися може лише Кобель (6 сейвів) – голкіпер потягнув всі удари Діабі та Адлі.

Борусія набрала 34 очки та повернулася в топ-4. Відставання від Баварії складає лише 3 бали. Байєр залишився на 9 місці з 24 пунктами.

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