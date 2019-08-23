Борусія Д здобула важку виїзну перемогу над Кельном

В матчі-відкритті 2-го туру німецької Бундесліги Кельн дав серйозний бій дортмундській Борусії, але голи Джейдона Санчо, Ашрафа Хакімі та Пако Алькасера допомогли "джмелям" святкувати перемогу (1:3).

Борусія після феєричного розгрому Аугсбурга та осічки Баварії у першому турі була зобов'язана й надалі не підпускати мюнхенців близько по турнірні таблиці. Матч проти Кельна здавався ідеальним варіантом для набору очок, однак у першому таймі з небезпечних моментів "джмелів" можна згадати хіба що штрафний удар на 23-й хвилині, коли Хорн витягнув постріл Ройса у лівий нижній кут.

"Козли" ж, кілька разів непогано огризнувшись, несподівано відкрили рахунок на 29-й хвилині. Все було розіграно , як по нотах: після подачі з кутового на ближню стійку Скірі скинув м'яч на дальню, а там Дрекслеру залишалося тільки замкнути – 1:0! До перерви Дортмунд так і не прийшов до тями.

Довгорічний талісман Кельна покине клуб – відома причина

На старті другого тайму Борусія стала діяти агресивніше, на 56-й хвилині отримавши шанс зрівняти рахунок зусиллями Алькасера, але його удар з меж штрафного взяв Хорн. Поступово Кельн перевів матч у фазу позиційної боротьби, а на 61-й хвилині Модест ще й другий гол забив – втім, у форварда був офсайд, тому м'яч не зарахували.

Люсьєну Фавру довелося випускати Хакімі та Бранда, що одразу змінило розклад сил. Борусія притиснула суперника, створила серію моментів, а на 70-й хвилині зрівняла рахунок після пострілу Санчо з правого краю штрафного в дальній нижній кут. 1:1!

Санчо – пріоритетна трансферна ціль Манчестер Юнайтед на січень, – The Sun

Кельн був не проти результативної нічиї, всіляко намагаючись засушити гру, але на 86-й дортмундцям вдалося дотиснути "козлів" з кутового – подачу з нього головою замкнув Хакімі. На 90+3 же точку в протистоянні поставили Санчо та Алькасер: перший розігнав контратаку 2-в-1, а другий замкнув його передачу – 1:3!

Кельну так і не вдалося відігратися. Фінальний свисток зафіксував дуже важку перемогу Борусії, яка набрала 6 очок і продовжила лідирувати в турнірній таблиці.

Баварія нарешті програє чемпіонство? Хто з молодих тренерів проб'ється в єврокубки? Головні інтриги Бундесліги-2019/20