Борусія Д заявила про намір викупити Хакімі

Дортмундська Борусія хоче викупити оборонця Ашрафа Хакімі, який грає на Сігнал Ідуна Парк в оренді з мадридського Реалу.

Генеральний директор "джмелів" Ханс-Йоахім Ватцке заявив про готовність викупити марокканця під час презентації з нагоди викупу прав на Пако Алькасера. Про це повідомляє Sport.de.

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"Любий Пако Алькасер, ласкаво просимо до Борусії Дортмунд. Сподіваємося зробити те саме з Ашрафом Хакімі, хай це і буде непросто", – наводить слова гендиректора видання.

Хакімі був орендований дортмундцями влітку на 2 роки. Щоправда, в угоді з мадридцями немає пункту про можливість викупу захисника. За даними німецької преси, першу пропозицію про купівлю Хакімі Реал відхилив.

У сезоні 2018/19 Ашраф Хакімі провів за Борусію Д 11 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.