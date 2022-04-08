Програму 29-го туру в Німеччині відкривав поєдинок на Мерседес-Бенц Арені, де Штутгарт приймав дортмундську Борусію. Для "джмелів" особливого значення цей поєдинок не мав – відставання від Баварії становило 9 очок, які важко буде відіграти за 7 матчів, а випасти з топ-4 майже нереально. Господарі ж йшли всього в одному очку від зони вильоту, тож для них навіть нічия була невигідною.

Розе: Навіть якби зустріч з Динамо пройшла за три дні до поєдинку з Баварією, ми абсолютно точно вийшли б на поле

Перший тайм виявився непростим для Борусії. Вже на 6-й хвилині гості через травму втратили Рейну (його замінив Брандт), а на 36-й довелося знімати й Дауда – замість нього вийшов Вітцель. Щоправда, до того часу дортмундці вже вели у рахунку: на 12-й хвилині Холанд отримав передачу на хід лівим флангом, влетів у карний майданчик і прострілив на дальню стійку – Брандт же, тільки-но розбігавшись, вивів "джмелів" уперед. Цей гол став для Юліана першим з 18 грудня 2021 року.

На 23-й хвилині Ройс міг подвоїти перевагу своєї команди, прийнявши передачу від Азара на кут воротарського, однак переграти голкіпера в ближньому бою не вдалося. Штутгарт теж огризався – зокрема, в одній із атак Мангаля перекинув воротаря Борусії, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою. Крім того, команди розмінялись низкою атак без логічного завершення.

На початку другого тайму Штутгарт міг зрівняти рахунок внаслідок подачі зі стандарту, яку замкнув Фюхріх, але сфера знову по-зрадницьки промайнула повз стійку. Взагалі, господарі виглядали цікавіше до 60-х хвилин, хоча Борусія непогано пресингувала й заробляла стандарти – після одного з них непогано пробив Ройс (Мюллер не спав). Шваби відповіли шикарним пострілом Штенцеля метрів з 20-ти, після якого м'яч зачепив поперечку. Геррейру досить швидко відповів схожим ударом, але сфера пролетіла трішки вище.

В середині другого тайму Борусія вирівняла хід зустрічі, а на 71-й хвилині гості ще й забили другий гол. Знову героєм став Брандт, який вистрілив з-за меж штрафного – м'яч завдяки невеличкому рикошету прилетів точно в ближній кут. 0:2!

Втім, Штутгарт не здавався. На 74-й хвилині господарі претендували на пенальті за гру рукою у виконанні Геррейру, але арбітр вирішив, що це було влучання. На 80-й скоротити відставання в рахунку міг Соса, який завдав обвідного удару з дальньої дистанції у дев'ятку – м'яч пройшов у сантиметрах від неї. На 85-й хвилині Массімо не вистачило однієї миті, аби замкнути простріл вздовж воротарського, а на 87-й Соса ледь не виконав шедевр – на лівому фланзі від підробив собі сферу головою й пробив другим дотиком. Поперечина врятувала Дортмунд.

Борусія у відповідь забила третій гол, але його скасували через положення поза грою. На жаль для швабів, цей офсайд не врятував Штутгарт від поразки. Борусія святкує важку перемогу.

Росія напала на Україну: Динамо запрошує форварда збірної на турне, Шевченко шокує світ жахіттями Краматорська (LIVE)