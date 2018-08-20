Борусія Д зацікавлена в послугах нападника Ліверпуля Оріджі

Бельгійський форвард Ліверпуля Дівок Оріджі може продовжити кар'єру в Бундеслізі.

Дортмундська Борусія має намір підсилитись нападником Ліверпуля Дівоком Оріджі, повідомляє kicker.

За інформацією видання, офіційної пропозиції німецький клуб поки не відправляв Ліверпулю.

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Контракт Оріджі з мерсисайдцями розрахований до 2020 року. Минулий сезон нападник провів у Вольфсбурзі на правах оренди.

Ліверпуль хоче отримати за 23-річного бельгійця 30 млн євро. Юрген Клопп готовий відпустити нападника, оскільки має достатньо виконавців у лінії атаки.

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