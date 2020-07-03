Борусія Д заплатить 23 млн євро за 17-річного вундеркінда Чемпіоншипу

Досвід Джейдона Санчо надихнув Борусію Д на ще один неймовірний трансфер.

Дортмундська Борусія не шкодуватиме ресурсів на підписання півзахисника Бірмінгема Джуда Беллінгема, повідомляє Bild.

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За інформацією видання, "джмелі" готові віддати 23 млн євро за вундеркінда, що цілком влаштовує Бірмінгем і контракт майже узгоджений, хоча раніше англійці наполягали на 30 млн.

Нагадаємо, у 2017-му Борусія Д викупила у Ман Сіті Джайдона Санчо за 8 млн євро, а зараз гравця оцінюють у понад 100 млн. У нинішньому сезоні Беллінгем провів 38 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та трьома асистами.

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