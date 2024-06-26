Форвард Штутгарта Сергу Гірассі змінить клубну прописку, але залишиться у чемпіонаті Німеччини.

Сергу Гірассі впевнено провів кампанію 2023/24 за "червоних" і привернув до себе іменитих клубів. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, форвард дав згоду Борусії Д на перехід.

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Дортмундці вели переговори з нападником Штутгарта протягом кількох місяців, перш ніж Гірассі вдалося переконати. Очікується, що найближчим часом почнуться переговори між клубами – Боруссія готова виплатити відступні за гравця в розмірі 17,5 млн євро, які прописані у контракті.

Минулого сезону Гірассі став другим бомбардиром Бундесліги, поступившись лише Харрі Кейну. У 28 матчах за Штутгарт форвард відзначився 28 голами і двома асистами.

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