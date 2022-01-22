Німеччина, Бундесліга, 20-й тур

Байєр – Аугсбург – 5:1

Голи: Белларабі, 9, Діабі, 24, 65, 69, Аларіо, 81 – Майєр, 63

Борусія М – Уніон Берлін – 1:2

Голи: Коне, 40 – Крузе, 18 (пен.), 84

Хоффенхайм – Борусія Д – 2:3

Голи: Крамаріч, 45+1, Рюттер, 77 – Холанд, 6, Ройс, 58, Раум, 66 (аг.)

Гройтер Фюрт – Майнц – 2:1

Голи: Дудзяк, 12, Бель, 66 (аг.) – Онісіво, 90+3

Фрайбург – Штутгарт – 2:0

Голи: Іто, 37 (аг.), Шаде, 72

Бохум – Кельн – початок матчу о 19:30

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Аугсбург міг забивати у ворота Байєра вже на шостій хвилині, однак на постріл Пепі дивом зреагував Градецкі. У відповідь Белларабі вивів "фармацевтів" вперед. Чергову спробу гостей не реалізував Майєр – знову на заваді став кіпер леверкузенців. Зрештою ще до середини першого тайму господарі подвоїли, а на останніх хвилинах Шик ледь не поставив крапку у матчі – цього разу свою майстерність продемонстрував Гікєвіч.

Після відпочинку Майєр, здавалось, подарував надію вболівальникам "фугерів", скоротивши рахунок, однак за мить Діабі оформив дубль, знову повернувши розрив у два голи. За чотири хвилини він оформив хет-трик і зняв всі питання щодо переможця. Наприкінці матчу Аларіо завершив розгром Аугсбурга.

Доволі рівну гру у першому таймі матчу між Борусією та Уніоном порушив пенальті за гру рукою у ворота менхенгладбахців: Крузе з позначки без проблем переграв Зоммера. За п'ять хвилин до перерви Коне пострілом під праву стійку відновив статус-кво. Наприкінці другої сорокап'ятихвилинки Крузе оформив дубль і приніс берлінцям надважливі три очки.

Гол Холанда у ворота Хоффенхайма вже на перших хвилинах давав надію вболівальникам "джмелів" на легку перемогу. Однак гості одразу ж почали доводити випадковість такого перебігу подій, бомбардуючи ворота Кобеля. Чого вартують лише спроби Рюттер (врятував кіпер) і Річардса (влучив у поперечину). Зрештою Хоффе таки вдалося зрівняти – вже у доданий час Крамаріч забив дортмундцям гол у роздягальню. По перерві Ройс вивів Борусію вперед, а згодом автогол Раума зміцнив перевагу "джмелів". За трохи Хоффенхайм знову спромігся скоротити рахунок до мінімуму, але зрівняти не вистачило сил.

Найгірша команда Бундесліги – Гройтер Фюрт – справедливо стала переможцем першого тайму з Майнцом. Заради справедливості варто зазначити, що "карнавальники" втратили 100%-ий шанс відігратись, коли спочатку Штах, а згодом Відмер струсонули поперечину. По перерві Бель зміцнив перевагу господарів автоголом. Онісіво вже у доданий час зробив рахунок 2:1, зафіксувавиши другу перемогу Гройтер Фюрта в сезоні.

Доля матчу між Фрайбургом і Штутгартом могла б скластить інакше, якби рефері, який в середині першого тайму призначив пенальті за підніжку на користь швабів, не скасував свого рішення після перегляду VAR. Фактично вже у наступній атаці Хьофлєр відімстив супернику, вивівши Фрайбург вперед. В середині другої сорокап'ятихвилинки Шаде подвоїв перевагу господарів і допоміг команді піднятися на п'яту сходинку турнірної таблиці.

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