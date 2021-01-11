Хавбек "джмелів" Аксель Вітсель травмувався на 30-й хвилині поєдинку проти РБ Лейпциг (3:1) та був змушений достроково покинути поле.

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Пізніше лікарі діагностували у 31-річного бельгійця розрив "хрестів", через які гравець пропустить близько 6-ти місяців, повідомляє Het Laatste Nieuws.Акселю вже зробили операцію і на півзахисника очікує тривала реабілітація.

У нинішньому сезоні Бундесліги Вітсель провів 15 матчів. Нагадаємо, Аксель виступає за національну команду Бельгії, яка готується влітку до виступу на Євро-2020, де вважається однією з фаворитів турніру.

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