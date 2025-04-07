Центральний захисник Борусії Д Ніко Шлоттербек зазнав серйозної травми і більше не зможе зіграти за команду до кінця сезону.

Ніко Шлоттербек порвав меніск лівого коліна і вибув до кінця сезону, інформує офіційний сайт дортмундського клубу. Це сталося максимально несвоєчасно – за два дні до першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів із Барселоною.

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Як інформує Kicker, Шлоттербек є найкращим польовим гравцем BVB у поточному сезоні Бундесліги.

"Відсутність Ніко дуже сильно вдарила по нас. Він дуже важлива частина нашої команди і вражає своїми стабільно хорошими виступами в цьому сезоні. Ми сподіваємося, що він швидко відновить форму і отримає від нас максимальну підтримку", – зазначив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

Крім фіналу сезону, Шлоттербек, найімовірніше, також пропустить Клубний чемпіонат світу (з 15 червня до 13 липня) і Фінал чотирьох Ліги націй (з 4 до 8 червня).

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