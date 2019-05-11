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Борусія Д встановила унікальний рекорд у Бундеслізі

11 травня 18:40 809 Читать на русском
Борусія Д встановила унікальний рекорд у Бундеслізі
ФК Борусія Д

Дортмундська Борусія на власному полі обіграла Фортуну в матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини.

41’ Крістіан Пулішіч
53’ Томас Ділейні
90+2’ Маріо Гьотце
 
Олівер Фінк 47’
Адам Бодзек 83’
Давід Ковнацкі 90+5’
41’ Крістіан Пулішіч
47’ Олівер Фінк
53’ Томас Ділейні
83’ Адам Бодзек
90+2’ Маріо Гьотце
90+5’ Давід Ковнацкі

Поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів. Це був останній домашній матч Борусії в нинішньому сезоні.

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Цікаво, що в усіх матчах на власному полі Борусія забивала у ворота суперника щонайменше 2 голи. "Джмелі" стали першою командою, якій підкорилося це досягнення в історії Бундесліги.

За тур до завершення чемпіонату Борусія посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Баварії на 2 очки.

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд - Фортуна
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