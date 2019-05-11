Борусія Д встановила унікальний рекорд у Бундеслізі

Дортмундська Борусія на власному полі обіграла Фортуну в матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини.

Поєдинок закінчився з рахунком 3:2 на користь господарів. Це був останній домашній матч Борусії в нинішньому сезоні.

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Цікаво, що в усіх матчах на власному полі Борусія забивала у ворота суперника щонайменше 2 голи. "Джмелі" стали першою командою, якій підкорилося це досягнення в історії Бундесліги.

За тур до завершення чемпіонату Борусія посідає друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від Баварії на 2 очки.