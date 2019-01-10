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Борусія Д визнала поразку в боротьбі за зірку Бундесліги

19:05 529 Читать на русском
Борусія Д визнала поразку в боротьбі за зірку Бундесліги
Ханс-Йоахім Ватцке / фото із соцмереж

Генеральний директор Борусії Д Ханс-Йоахім Ватцке анонсував гучний трансфер у чемпіонаті Німеччини.

За словами одного з керівників Борусії Д, Тімо Вернер або Торган Азар вже підписали контракт з іншим клубом.

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Нагадаємо, бельгійцем активно цікавиться саме Борусія Д, а Лейпциг обіцяв продати Вернера, якщо той не підпише новий контракт. Основними претендентами на форварда збірної Німечччини називали Барселону та Баварію.

Як повідомив Ватцке, один із цих двох гравців вже узгодив перехід в інший клуб – і це не дортмундська Борусія, інформує Goal.com.

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