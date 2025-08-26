Борусія Дортмунд офіційно оголосила про продовження контракту з Ніко Ковачем.

Батько Беллінгема "наїхав" на керівництво Борусії Д за заміну сина в перерві матчу – боси клубу відповіли

Хорватський наставник уклав ногу угоду з "джмелями" до 30 червня 2027 року. Ковач очолив Борусію в лютому після провального періоду Нурі Шахіна на чолі команди. Разом з екс-тренером Баварії та Айнтрахта дортмундці змогли пробитися в ЛЧ, посівши четверте місце в Бундеслізі.

В сезоні 2025/26 Ковач не надто вдало стартував з Борусією у чемпіонаті Німеччини, втративши перемогу над Санкт-Паулі на останніх хвилинах гри (3:3). У хорватського фахівця навіть виник конфлікт з батьком Джоба Беллінгема після ранньої заміни молодого англійця.

️ Borussia Dortmund und Niko Kovac gehen gemeinsam in die Zukunft: Der Cheftrainer hat seinen Vertrag beim achtmaligen Deutschen Meister bis zum 30. Juni 2027 verlängert.



Alle Infos: https://t.co/27SC8VtIBl pic.twitter.com/6V7fTixfnd — Borussia Dortmund (@BVB) August 26, 2025

Борусія Д втратила перемогу над Санкт-Паулі в матчі з 6 голами – Гірассі не забив пенальті, екс-кіпер Зорі став героєм