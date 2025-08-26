Борусія Д вирішила долю тренера після скандалу з батьком Беллінгема
Головний тренер дортмундської Борусії Ніко Ковач підписав нову угоду з командою.
Борусія Дортмунд офіційно оголосила про продовження контракту з Ніко Ковачем.
Хорватський наставник уклав ногу угоду з "джмелями" до 30 червня 2027 року. Ковач очолив Борусію в лютому після провального періоду Нурі Шахіна на чолі команди. Разом з екс-тренером Баварії та Айнтрахта дортмундці змогли пробитися в ЛЧ, посівши четверте місце в Бундеслізі.
В сезоні 2025/26 Ковач не надто вдало стартував з Борусією у чемпіонаті Німеччини, втративши перемогу над Санкт-Паулі на останніх хвилинах гри (3:3). У хорватського фахівця навіть виник конфлікт з батьком Джоба Беллінгема після ранньої заміни молодого англійця.
