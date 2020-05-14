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КОРОНАВІРУС ДИНАМО НІМЕЧЧИНА

Борусія Д вийшла з боротьби за лідера Вердера – несподівана причина

21:32 201 Читать на русском
Борусія Д вийшла з боротьби за лідера Вердера – несподівана причина
Мілот Рашіца / dpa

Дортмундська Борусія відмовилася від ідеї підписати півзахисника бременського Вердера Мілота Рашіцу.

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Рашіца завдяки своїм вдалим виступам у Бундеслізі давно перебуває на радарах дортмундців. Проте, тепер плани Борусії змінились. Через пандемію коронавірусу на Сігнал Ідуна Парк склалася непроста фінансова ситуація, тому тепер клуб змушений економити. Через це на 23-річного вінгера залишилося 2 претенденти – РБ Лейпциг і Ліверпуль.

У нинішньому сезоні Мілот Рашіца провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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