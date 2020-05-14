Борусія Д вийшла з боротьби за лідера Вердера – несподівана причина

Дортмундська Борусія відмовилася від ідеї підписати півзахисника бременського Вердера Мілота Рашіцу.

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Рашіца завдяки своїм вдалим виступам у Бундеслізі давно перебуває на радарах дортмундців. Проте, тепер плани Борусії змінились. Через пандемію коронавірусу на Сігнал Ідуна Парк склалася непроста фінансова ситуація, тому тепер клуб змушений економити. Через це на 23-річного вінгера залишилося 2 претенденти – РБ Лейпциг і Ліверпуль.

У нинішньому сезоні Мілот Рашіца провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 5 результативних передач.

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