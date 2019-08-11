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Борусія Д відпустила захисника у Вердер

11:13 29 Читать на русском
Борусія Д відпустила захисника у Вердер
Омер Топрак / ФК Вердер

Захисник Борусії Д Омер Топрак сезон 2019/20 проведе на правах оренди у бременському Вердері.

Вердер орендував захисника Борусії Д Омера Топрака. 30-річний центрбек гратиме за "музик" протягом сезону 2019/20 та обрав 21-номер, інформує офіційний сайт бременців.

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Наступного року Вердер отримає право викупу гравця, який у сезоні 2018/19 зіграв лише 14 матчів (з них 9 – в Бундеслізі). Також в його активі 27 поєдинків за національну збірну Туреччини.

Нагадаємо, Топрак перебрався у Борусію 2 роки тому з Байєра за 12 млн євро. У складі "фармацевтів" та "джмелів" грав як у Лізі чемпіонів, так і в Лізі Європи.

До слова, в сезоні 2018/19 Вердер посів 8 місце в чемпіонаті Німеччини.

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