Борусія Д відмовляється продавати Холанда – Райола озвучив позицію "джмелів"
Скандальний агент Міно Райола зустрівся зі спортивним директором Борусії Д Міхаелем Цорком.
"Я був у Дортмунді. Цорк ясно дав зрозуміти, що вони не хочуть продавати Ерлінга.
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Я поважаю їхній вибір, але це не означає, що я з ними згоден. Між мною і Борусією немає війни", – цитує Райолу Goal.
Нідерландський агент, який представляє інтереси 20-річного форварда "джмелів", вже провів низку зустрічей з провідними європейськими клубами щодо майбутнього Ерлінга. За інформацією ЗМІ, Райола бачився з представниками Барселони, Реала та кількома англійськими грандами.
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