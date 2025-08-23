Менхенгладбахська Борусія на офіційному сайті оголосила про перехід Джованні Рейни. 22-річний атакувальний півзахисник підписав контракт до 30 червня 2028 року.

Баварія продала свого рекордсмена – Мюнхен так і не повірив у нього

Менхенгладбах заплатив за перехід американця два мільйони євро. Крім того, дортмундці отримуються додатково бонуси, які збільшать загальну вартість гравця.

Джованні Рейна – вихованець дортмундської Борусії. Частину сезону 2023/24 він провів в Ноттінгем Форест. Загалом за "бджіл" він відіграв у 147 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 18 асистів.

Байєр сенсаційно програв Хоффенхайму в офіційному дебюті тен Хага, Айнтрахт розгромив Вердер, Уніон дотис Штутгарт