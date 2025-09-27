Борусія Д у більшості переграла Майнц, звитяги Байєра та РБ Лейпцига, Хайденхайм здолав Аугсбург і набрав перші очки
У суботу, 27 вересня, відбулися чергові поєдинки 5-го туру чемпіонату Німеччини. Рахунки та огляди матчів – на "Футбол 24".
Бундесліга, 5-й тур
Вольфсбург – РБ Лейпциг – 0:1
Гол: Й. Бакайоко, 7
Хайденхайм – Аугсбург – 2:1
Голи: Кауфманн, 47, Конте, 54 – Тіц, 90+8
Майнц – Борусія Дортмунд – 0:2
Голи: Свенссон, 27, Адейємі, 40
Вилучення: Центнер, 67
Санкт-Паулі – Байєр – 1:2
Голи: Валь, 32 – Тапсоба, 25, Поку, 58
РБ Лейпциг на виїзді здолав Вольфсбург. Вже на старті зустрічі рахунок відкрив Йохан Бакойоко. "Вовки" мали величезну кількість нагод і заслуговували щонайменше на нічию, якщо не на перемогу. Але підопічні Оле Вернера змогли вдало відзахищатися і втримати мінімальну звитягу – 1:0.
Хайденхайм в грі з Аугсбургом здобув перші очки в сезоні. Точні удари Міккеля Кауфманна та Сірлорда Конте, які асистували один одному під час голів, подарували господарям довгоочікувану перемогу. Аугсбург спромігся лише на один гол, який забив Філліп Тіц. В підсумку матч закінчився перемогою Хайденхайма 2:1.
Борусія Дортмунд на виїзді переграла Майнц з рахунком 2:0. Перший гол у ворота "карнавальників" забив Даніель Свенссон, а Карім Адейємі подвоїв рахунок. У другому таймі воротар Майнца Робін Центнер отримав пряму червону за фол на Адейємі. Після цього господарі забули про атаку і до кінця матчу зосередились на тому, щоб не пропустити більше.
Байєр дотис Санкт-Паулі у гостьовому матчі. У першому таймі на гол Едмонда Тапсоби "пірати" відповіли м'ячем Гауке Валя. Вже в другому таймі Ернест Поку приніс "фармацевтам" три залікові бали.
